Rossella Brescia interdetta dalle parole dell’ex Cannito | perché è finita?
Rossella Brescia si è sentita sorpresa dalle parole di Luciano Cannito, che ha parlato due anni dopo la fine della loro relazione. Cannito, che ha recentemente rivelato dettagli sulla separazione durante una trasmissione televisiva, ha accusato Brescia di aver interrotto il rapporto senza spiegazioni. La ballerina, presente in studio, ha reagito visibilmente scioccata e ha deciso di commentare pubblicamente le sue dichiarazioni.
Due anni fa Luciano Cannito ha lasciato Rossella Brescia e ieri ha rotto il silenzio a Verissimo, oggi è lei a commentare le sue dichiarazioni Per la prima volta Luciano Cannito ha parlato della fine della storia con Rossella Brescia. I due si sono lasciati nel 2024, dopo ben 20 anni di relazione. Una separazione voluta da lui e che lei ha fatto fatica a metabolizzare, chiarendo sempre di non aver mai capito i veri motivi di questa rottura che l’ha fatta stare davvero male. Ieri, per la prima volta, Luciano Cannito è stato ospite a Verissimo dove ha deciso di dare la sua versione dei fatti. Un racconto che far rimanere interdetti e che ha lasciato lasciato senza parole la stessa Rossella Brescia che oggi è tornata da Silvia Toffanin per commentare le dichiarazioni del suo ex. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Rossella Brescia: la stoccata ironica all’ex Luciano Cannito
Rossella Brescia, ballerina nota per le sue esibizioni televisive, ha risposto con ironia alle recenti dichiarazioni dell’ex Luciano Cannito.
Rossella Brescia a Verissimo, la risposta all’ex Cannito è tutta da ridere: “Non ho capito”
Rossella Brescia è tornata a Verissimo dopo aver ricevuto una domanda sull’ex Cannito, ma la sua risposta ha fatto sorridere tutti: “Non ho capito”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rossella Brescia parla dell'ex Cannito: «Non ho mai capito perché mi ha lasciata, forse c'era una terza persona»Rossella Brescia torna tra gli ospiti di Verissimo per raccontare il suo periodo difficile dopo la separazione da Luciano Cannito, che proprio ieri è stato intervistato da Silvia ... ilmessaggero.it
La ballerina Rossella Brescia festeggia 30 anni di carriera e liquida con una battuta le dichiarazioni confuse dell’ex compagno ospite…La ballerina Rossella Brescia festeggia 30 anni di carriera e liquida con una battuta le dichiarazioni confuse dell'ex compagno ospite ieri da Silvia ... novella2000.it
Questa domenica inizia con una donna che, grazie al suo sorriso e alla sua energia, ha conquistato anno dopo anno il pubblico: a #Verissimo… Rossella Brescia facebook
Alessio dà il via alla gara di ballo giudicata da Rossella Brescia! Come valuterà il suo passo a due con Giulia #Amici25 x.com