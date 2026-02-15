Rossella Brescia si è sentita sorpresa dalle parole di Luciano Cannito, che ha parlato due anni dopo la fine della loro relazione. Cannito, che ha recentemente rivelato dettagli sulla separazione durante una trasmissione televisiva, ha accusato Brescia di aver interrotto il rapporto senza spiegazioni. La ballerina, presente in studio, ha reagito visibilmente scioccata e ha deciso di commentare pubblicamente le sue dichiarazioni.

Due anni fa Luciano Cannito ha lasciato Rossella Brescia e ieri ha rotto il silenzio a Verissimo, oggi è lei a commentare le sue dichiarazioni Per la prima volta Luciano Cannito ha parlato della fine della storia con Rossella Brescia. I due si sono lasciati nel 2024, dopo ben 20 anni di relazione. Una separazione voluta da lui e che lei ha fatto fatica a metabolizzare, chiarendo sempre di non aver mai capito i veri motivi di questa rottura che l’ha fatta stare davvero male. Ieri, per la prima volta, Luciano Cannito è stato ospite a Verissimo dove ha deciso di dare la sua versione dei fatti. Un racconto che far rimanere interdetti e che ha lasciato lasciato senza parole la stessa Rossella Brescia che oggi è tornata da Silvia Toffanin per commentare le dichiarazioni del suo ex. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rossella Brescia interdetta dalle parole dell’ex Cannito: perché è finita?

Rossella Brescia, ballerina nota per le sue esibizioni televisive, ha risposto con ironia alle recenti dichiarazioni dell’ex Luciano Cannito.

Rossella Brescia è tornata a Verissimo dopo aver ricevuto una domanda sull’ex Cannito, ma la sua risposta ha fatto sorridere tutti: “Non ho capito”.

