Romina riceve tre cuori in 20 anni | Da bimba il primo trapianto vorrei ringraziare le famiglie dei donatori

Romina Bondone, 20 anni, ha ricevuto tre trapianti di cuore in vent’anni, un fatto che ha segnato profondamente la sua vita. La ragazza, nata con una cardiopatia, ha subito il primo intervento all’età di soli tre anni e mezzo, e di recente ha affrontato un secondo trapianto sempre all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Romina ringrazia le famiglie dei donatori, perché senza il loro gesto avrebbe avuto poche possibilità di vivere. La giovane testimonia come un atto di generosità possa cambiare il corso di una vita.

Argomenti discussi: Romina, 20 anni, tre cuori e una rinascita: Adesso non vedo l'ora di tornare a ballare; Romina e i suoi tre cuori. La storia di una ventenne valdarnese simbolo di una battaglia lunga una vita. Romina, 20 anni, tre cuori e una rinascita: Adesso non vedo l'ora di tornare a ballareOggi, 14 febbraio, è la Giornata mondiale per le cardiopatie congenite. La giovane ha già subìto due trapianti al Sant'Orsola di Bologna: Quando ero bambina ... bologna.repubblica.it La storia di Romina, sottoposta a due trapianti di cuore e grata a chi le ha donato una nuova vitaNella giornata mondiale delle cardiopatie congenite, la testimonianza della ventenne seguita al Policlinico Sant'Orsola di Bologna con il supporto dell'associazione Piccoli grandi cuori ... rainews.it