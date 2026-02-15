Roma | ubriaco e armato di coltello si rifiuta di scendere da bus bloccato e denunciato

Un uomo ubriaco ha preso un coltello e si è rifiutato di scendere da un autobus a Rocca Priora, vicino a Roma, causando il blocco del veicolo e l’intervento delle forze dell’ordine. L’autista ha chiamato la polizia quando il passeggero ha iniziato a minacciare gli altri e a urlare. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, hanno disarmato l’uomo e lo hanno portato in questura, dove è stato denunciato per minacce e porto abusivo di armi. La scena si è svolta in una strada trafficata, con passanti che hanno assistito alla scena preoccupati.

Un episodio inquietante si è verificato nella serata di ieri a Rocca Priora, un comune situato nelle immediate vicinanze di Roma. Un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica e armato di un coltello, si è rifiutato di scendere da un autobus di linea "Cotral" giunto al capolinea in via degli Olmi. Intervento dei Carabinieri. La situazione è stata segnalata al numero di emergenza 112, e prontamente i Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Frascati sono intervenuti per gestire l'incidente. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha deciso di desistere dal suo comportamento minaccioso, permettendo così ai militari di disarmarlo e fermarlo senza ulteriori complicazioni.