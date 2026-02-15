Roma crolla un muro sul dehors di un locale | clienti in fuga

A Roma, un muro è crollato sul dehors di un bar a causa dello smottamento del terreno provocato dalle intense piogge degli ultimi giorni. La parete si è improvvisamente sgretolata, facendo scattare l’allarme tra i clienti presenti all’interno del locale. Fortunatamente, nessuno si è ferito, ma la scena ha creato panico tra i passanti e i clienti che sono corsi a mettersi in salvo.

Nessun ferito, solamente tanta paura per i commensali di un ristorante nel quartiere di Montesacro, a Roma, dove un muro di un edificio privato è crollato finendo sul marciapiede e sul dehors del locale., L'episodio si è verificato intorno alle 13:30 di sabato 14 febbraio viale Tirreno, in prossimità di corso Sempione, in un'area che era già stata oggetto di monitoraggio nei giorni precedenti e, in via precauzionale, era stata disposta l'interdizione della parte esterna del locale sottostante e di un tratto del marciapiede. Sul posto sono intervenute tre pattuglie del gruppo Nomentano della polizia locale.