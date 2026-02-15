Rocco e Claudio Trasferta alle Olimpiadi

Rocco e Claudio sono partiti per le Olimpiadi perché vogliono competere nella loro specialità. La neve fresca e il freddo intenso non li fermano, anzi, aumentano la loro adrenalina. Sono pronti a sfidare sé stessi in una delle più grandi manifestazioni sportive del mondo.

di Antonia Casini La neve è abbondante, il gelo attraversa i vestiti termici, ma Rocco e Claudio sono emozionati per la loro prima Olimpiade. Sono partiti mercoledì 11 e torneranno per Martedì Grasso. Rocco Coppa, 50 anni quest'anno, operaio in un'azienda, è volontario (autista) della Misericordia di Montecalvoli dal 2020. "Ho cominciato in piena pandemia, mi sono avvicinato frequentando i corsi di formazione e non ho più mollato". Si occupa di servizio sanitario: è referente di Protezione civile per l'associazione anche a livello provinciale. Claudio Giangrande è un volontario storico (dal 1977) della Misericordia di Pisa (soccorritore).