Rocco Casalino si confessa a Verissimo | l’amore con Alejandro e la sfida editoriale La Sintesi

Rocco Casalino ha raccontato a Verissimo di aver incontrato il suo compagno Alejandro durante un viaggio in Spagna, un momento che ha cambiato la sua vita. Da allora, i due vivono una storia semplice e intensa, lontano dai riflettori. Casalino ha anche parlato del suo nuovo progetto editoriale, La Sintesi, che sta preparando con entusiasmo, con l’obiettivo di offrire contenuti innovativi.

Il salotto di Silvia Toffanin ha ospitato un Rocco Casalino inedito, lontano dai palazzi della politica e immerso in una dimensione profondamente umana. L'ex portavoce della Presidenza del Consiglio si è lasciato andare a una confessione a cuore aperto, raccontando la genesi del legame con il compagno Alejandro Martinez, presente in studio insieme a lui.

Rocco Casalino ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Alejandro durante l'intervista a Verissimo, trasmessa domenica 15 febbraio.

Rocco Casalino ha condiviso a “Verissimo” alcuni aspetti della sua vita, parlando del suo rapporto con Alejandro, che definisce il suo “unicorno” e il fidanzato perfetto, con cui si immagina anche come padre.

