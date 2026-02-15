Rocco Casalino si confessa a Verissimo | l’amore con Alejandro e la sfida editoriale La Sintesi
Rocco Casalino ha raccontato a Verissimo di aver incontrato il suo compagno Alejandro durante un viaggio in Spagna, un momento che ha cambiato la sua vita. Da allora, i due vivono una storia semplice e intensa, lontano dai riflettori. Casalino ha anche parlato del suo nuovo progetto editoriale, La Sintesi, che sta preparando con entusiasmo, con l’obiettivo di offrire contenuti innovativi.
Rocco Casalino ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Alejandro durante l'intervista a Verissimo, trasmessa domenica 15 febbraio.
Rocco Casalino a Verissimo: “Alejandro è il mio ‘unicorno’, il fidanzato perfetto. Lui è l’unica persona con cui mi immagino papà”
Rocco Casalino ha condiviso a “Verissimo” alcuni aspetti della sua vita, parlando del suo rapporto con Alejandro, che definisce il suo “unicorno” e il fidanzato perfetto, con cui si immagina anche come padre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
