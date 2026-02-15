Alberto Colombo ha ritrovato nella sua cantina in Brianza la monoscocca usata per la sua riviera F1, un pezzo che aveva perso di vista per decenni. La scoperta è arrivata dopo lunghe ricerche, mentre cercava materiali per un progetto personale. La macchina avrebbe dovuto correre nel campionato del 1980, ma poi il progetto si è fermato. Ora, quel pezzo di storia torna alla luce, pronto a raccontare una parte dimenticata della sua carriera.

Ripercorriamo le fasi della ricerca che ha portato al ritrovamento, nella cantina di un capannone della Brianza, della monoscocca che avrebbe dovuto dare vita alla Riviera F1 con cui Alberto Colombo ebbe l'idea di partecipare al Mondiale 1980. Ora il progetto è stato rispolverato da due appassionati: il pilota e collezionista Marco Fumagalli e il tecnico Massimo Pollini, molto attivi con la loro squadra "Le Saette". A distanza di 45 anni la monoposto brianzola è scesa in pista al Cremona Circuit con riscontri positivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riviera Formula 1: la rinascita del progetto "Made in Brianza" di Alberto Colombo

All’Università del Made in Brianza, si promuovono corsi di robotica, meccatronica e design, rispondendo all’aumento di programmi ITS e Academy post diploma.

Partono le attività del progetto triennale “Conosci il tuo territorio” nella Riviera del Brenta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.