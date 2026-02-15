Ritardi sui lavori quarta corsia | Resta bloccata la maxi rotonda e l’incrocio diventa una trappola

La costruzione della quarta corsia dell’A1 si blocca a causa dei ritardi, lasciando la maxi-rotonda all’incrocio di Binasca ancora incompleta e pericolosa. La situazione peggiora ogni giorno, con le auto che si accumulano e rischiano di creare ingorghi più seri. Un intervento rapido potrebbe evitare incidenti e migliorare la circolazione.

Melegnano La quarta corsia dell'A1 deve partire quanto prima. I ritardi bloccano la maxi-rotonda all'incrocio "trappola" della Binasca. I cantieri sono allestiti, ma lavori fermi: da Melegnano parte il pressing sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della quarta corsia tra Melegnano e Lodi. Un intervento strutturale atteso da anni. "La quarta corsia dell'A1 deve partire quanto prima. I ritardi bloccano la maxi-rotonda all'incrocio "trappola" della Binasca". Il pressing parte dal sindaco di Melegnano, Vito Bellomo. "I lavori per la quarta corsia dell'A1 tra il Lodigiano e il Sud Milano devono partire al più presto – è il pensiero di Bellomo.

