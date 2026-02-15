Ritardi sui lavori quarta corsia | Resta bloccata la maxi rotonda e l’incrocio diventa una trappola
La costruzione della quarta corsia dell’A1 si blocca a causa dei ritardi, lasciando la maxi-rotonda all’incrocio di Binasca ancora incompleta e pericolosa. La situazione peggiora ogni giorno, con le auto che si accumulano e rischiano di creare ingorghi più seri. Un intervento rapido potrebbe evitare incidenti e migliorare la circolazione.
Melegnano La quarta corsia dell’A1 deve partire quanto prima. I ritardi bloccano la maxi-rotonda all’incrocio "trappola" della Binasca. I cantieri sono allestiti, ma lavori fermi: da Melegnano parte il pressing sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della quarta corsia tra Melegnano e Lodi. Un intervento strutturale atteso da anni. "La quarta corsia dell’A1 deve partire quanto prima. I ritardi bloccano la maxi-rotonda all’incrocio "trappola" della Binasca". Il pressing parte dal sindaco di Melegnano, Vito Bellomo. "I lavori per la quarta corsia dell’A1 tra il Lodigiano e il Sud Milano devono partire al più presto – è il pensiero di Bellomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Maxi tamponamento tra 15 auto in tangenziale a Modena, corsia bloccata e traffico in tilt
Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Modena, lungo la SS12 in direzione Nord.
Firenze, bloccata l’Alta velocità: una persona investita sui binari, ritardi fino a 100 minuti
A Firenze, alle 18:35, la linea dell’Alta velocità è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente ferroviario, con una persona investita sui binari vicino alla stazione di Rifredi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Ritardi sui lavori quarta corsia: Resta bloccata la maxi rotonda e l’incrocio diventa una trappola; Quarta corsia dell’Autostrada: Bellomo in pressing sul governo; L’accusa del PD: gravi ritardi nei lavori dello scolmatore del torrente Bisagno; Franchi, quarta variante. Poco spazio per le maxi gru. E ora travi light in Fiesole.
Ritardi sui lavori quarta corsia: Resta bloccata la maxi rotonda e l’incrocio diventa una trappolaI cantieri sull’A1 sono allestiti, ma gli interventi non partono: da Melegnano il pressing sul Ministero. L’intervento è atteso da anni ed è fondamentale per l’intero territorio in cui il traffico è i ... ilgiorno.it
L’accusa del PD: gravi ritardi nei lavori dello scolmatore del torrente BisagnoGenova – La situazione dei lavori dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova desta particolare preoccupazione, perché è la più importante opera di messa in sicurezza idraulica della Liguria e un' ... ilsecoloxix.it
Lavori sull'autostrada A14, partono i rimborsi per i tratti con cantieri: ecco come ottenerli. “Sconti” proporzionali ai ritardi facebook
La Due Mari sarà finita nel 2027, Confindustria: "Ritardi nei lavori penalizzano economia locale" - x.com