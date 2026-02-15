Risultato a occhiali Tra Camerino e Borgo Mogliano tanta lotta a centrocampo

Spitoni e i suoi compagni di Borgo Mogliano hanno affrontato una battaglia intensa a centrocampo contro Camerino, con numerosi contrasti e pressing continuo durante tutta la partita. I giocatori si sono impegnati in duelli fisici, cercando di controllare il gioco e creare occasioni, ma senza riuscire a segnare. La partita si è conclusa a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre a zero punti in classifica.

0 BORGO MOGLIANO 0: Spitoni, Frinconi, Corazzi, Jachetta (63' Martellucci), Maccioni (76' Raponi), Recchioni (81' Rosi), Staffolani (76' Marchionni), Iori, Cicci, Carnevali, Barilaro. All. Giacometti. BORGO MOGLIANO MADAL: Giustozzi (47' Piergiacomi), Benigni, Mazzetti V., Campilia, Appignanesi, Mazzetti M., Bah (66' Castelli), Ruani, Curzi (87' Veridcchio), Andreozzi, Del Brutto (57' Apicella). All. Eleuteri. Arbitro: Sciamanna di Macerata. Partita poco utile a entrambe le squadre. I primi minuti vedono Mogliano tentare di più in attacco, ma succede poi veramente poco. Molta lotta a centrocampo con un campo che tiene limitatamente la pioggia dei giorni scorsi.