Rissa prima della sfilata dei carri di Carnevale ad Eboli | un ferito

Prima della sfilata dei carri di Carnevale a Eboli, una lite tra giovani ha causato un ferito. La rissa è scoppiata nel pomeriggio davanti alla chiesa di Santa Cecilia, poco prima dell’inizio della parata. Alcuni testimoni raccontano di urla e spintoni, mentre le forze dell’ordine intervenivano per calmare la situazione.

Fuoriprogramma al Carnevale di Eboli, nel pomeriggio: prima della sfilata dei carri in programma a Santa Cecilia, si è verificato un increscioso episodio. Un partecipante di un carro allegorico avrebbe avuto una lite con un altro presente della manifestazione. Dalle mani, i due, sono rapidamente passati ai fatti e durante lo scontro, uno dei due è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, anche la Polizia Municipale che ha ripristinato la calma, consentendo l'avvio della manifestazione.

Per la prima volta, Ancona vede sfilare i carri allegorici nel centro.

A Scafati torna il Carnevale 2026 con la sfilata dei carri allegorici.

