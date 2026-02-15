Una rissa scoppiata al liceo Volta ha portato l’istituto a decidere come intervenire. Dopo le discussioni tra insegnanti e studenti, il consiglio di istituto si riunirà per stabilire le sanzioni più adeguate. La situazione ha creato tensione tra gli studenti e preoccupazione tra i genitori.

Prima i consigli di classe, in programma già a inizio settimana, poi il consiglio di istituto che, par di capire, assumerà i provvedimenti del caso a carico dei responsabili. Non sarà una settimana come le altre, quella che comincia domani all’ istituto ‘Volta’ di Sassuolo. La rissa di giovedi, documentata da telefonini che ne hanno rilanciato lo svolgersi e le dinamiche tra chat e web, ha acceso la miccia di una polemica infinita, che da una parte ha sconcertato, dall’altra preoccupato. Perché un conto è sentire parlare, come accaduto nelle scorse settimane, di tensioni diffuse, un altro vederle sfociare in episodi come quelli andati in scena presso il sottoportico dell’istituto sassolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa al Volta, ora si decidono i provvedimenti

Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al Volta Il video ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, rimbalzando già dalla prima mattinata tra chat e telefonini.

