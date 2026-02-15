Rissa al Volta ora si decidono i provvedimenti
Una rissa scoppiata al liceo Volta ha portato l’istituto a decidere come intervenire. Dopo le discussioni tra insegnanti e studenti, il consiglio di istituto si riunirà per stabilire le sanzioni più adeguate. La situazione ha creato tensione tra gli studenti e preoccupazione tra i genitori.
Prima i consigli di classe, in programma già a inizio settimana, poi il consiglio di istituto che, par di capire, assumerà i provvedimenti del caso a carico dei responsabili. Non sarà una settimana come le altre, quella che comincia domani all’ istituto ‘Volta’ di Sassuolo. La rissa di giovedi, documentata da telefonini che ne hanno rilanciato lo svolgersi e le dinamiche tra chat e web, ha acceso la miccia di una polemica infinita, che da una parte ha sconcertato, dall’altra preoccupato. Perché un conto è sentire parlare, come accaduto nelle scorse settimane, di tensioni diffuse, un altro vederle sfociare in episodi come quelli andati in scena presso il sottoportico dell’istituto sassolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'arbitro si volta e lo mette K.O: rissa da bar sul ring
Il 17 settembre 2011, all’interno del MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, si è verificato un episodio insolito durante un evento di boxe.
Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al Volta
Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al Volta Il video ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, rimbalzando già dalla prima mattinata tra chat e telefonini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al Volta; Sassuolo: al Volta provvedimenti urgenti in merito alla rissa tra studenti; Rissa nel traffico all’uscita di scuola. Calci e pugni: 62enne all’ospedale; Rissa al Volta, ora si decidono i provvedimenti.
Sassuolo: al Volta provvedimenti urgenti in merito alla rissa tra studentiIn relazione all’episodio violento, ovvero una rissa che ha coinvolto alcuni studenti nei giorni scorsi all’uscita di scuola delle ore 13 presso l’Istituto Alessandro Volta di Sassuolo, sono stati imm ... sassuolo2000.it
Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al VoltaSassuolo, potrebbe essere stata la ’resa dei conti’ tra due ragazzi a innescare la violenza che ha convolto altri quattro giovani ... msn.com
UN’ALTRA RISSA SUI CAMPI DA CALCIO DELLE GIOVANILI Questa volta è successo ad Acqui Terme facebook