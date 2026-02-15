risalgono i tassi sui mutui per comprare casa

Il rialzo dei tassi sui mutui per comprare casa si verifica a causa dell’aumento dei costi di finanziamento, che ha portato il tasso medio a gennaio al 3,47%. Rispetto a dicembre 2023, quando era al 4,42%, questa variazione si traduce in un calo, ma rispetto a dicembre i tassi sono ancora più alti rispetto ai 3,38% di dicembre. La crescita si riflette anche nel numero di richieste di mutuo, che si è ridotto del 5% rispetto al mese precedente.

A gennaio il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 3,47% (3,38% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023). L’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita. E’ quanto rileva il rapporto mensile dell’ Abi, sottolineando che a dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2%. Per le famiglie, ricorda l’associazione bancaria, è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I tassi sui nuovi mutui salgono di nuovo a dicembre.

A dicembre 2025, il tasso medio sui mutui per l’acquisto della prima casa è salito al 3,37%, rispetto al 3,30% di novembre.

