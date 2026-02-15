Ripristino della provinciale Uso | avanzano i lavori nei cantieri

I lavori di ripristino della provinciale Uso sono stati avviati dopo che l'alluvione di maggio 2023 ha provocato numerosi smottamenti lungo la strada, rendendo necessario intervenire per garantire la sicurezza degli automobilisti. Le opere, che coinvolgono i territori di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano al Rubicone, stanno procedendo con l’obiettivo di riparare le zone danneggiate e ridurre il rischio di ulteriori frane. L’intervento prevede il consolidamento delle aree colpite e il rafforzamento della carreggiata, con lavori che si sono concentrati in particolare nelle zone più critiche.

Proseguono i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza lungo la strada provinciale 13 "Uso", nei territori comunali di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano al Rubicone, interessati da movimenti franosi in seguito all'alluvione di maggio 2023. L'intervento, del valore complessivo di due milioni di euro, è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Pnrr – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1 ed è eseguito dall'impresa Clas Soc.