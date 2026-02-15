Rio Ave-Moreirense lunedì 16 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Rio Ave affronta il Moreirense lunedì 16 febbraio 2026 alle 21:15, mentre cerca di interrompere una serie di partite senza segnare gol, che dura ormai da più di un mese. La squadra di Vila do Conde ha faticato a trovare la rete nelle ultime uscite, e questa gara rappresenta un’opportunità per tornare a segnare e risollevare il morale. Gli allenatori hanno già annunciato le formazioni ufficiali, mentre i tifosi si aspettano un match combattuto in una serata fredda e umida.

Il Rio Ave sta vivendo il periodo di siccità offensiva più lungo della stagione, questa è la prima cosa che vogliamo dire alla vigilia di questa sfida contro il Moreirense. I Vilacondenses, che sono quartultimi in classifica e dunque in lotta per non retrocedere, non segnano da quattro partite consecutive. L'ultimo giocatore a riuscirci è.