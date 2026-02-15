Rio Ave-Moreirense lunedì 16 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

Il Rio Ave ha segnato solo un gol nelle ultime cinque partite, una serie negativa che preoccupa i tifosi prima della partita contro il Moreirense di lunedì 16 febbraio alle 21:15. La squadra sembra fatica a trovare la rete, e questa difficoltà si riflette anche nei risultati recenti. I giocatori cercano di risollevare il morale e cambiare rotta già a partire da questa sfida.

Il Rio Ave sta vivendo il periodo di siccità offensiva più lungo della stagione, questa è la prima cosa che vogliamo dire alla vigilia di questa sfida contro il Moreirense. I Vilacondenses, che sono quartultimi in classifica e dunque in lotta per non retrocedere, non segnano da quattro partite consecutive. L'ultimo giocatore a riuscirci è.