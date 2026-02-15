RietiLifeTV | Pubblicità locale potenziata sul canale 210 nuova vetrina per le imprese del territorio reatino

RietiLifeTV ha potenziato la sua offerta pubblicitaria sul canale 210, offrendo alle aziende locali una vetrina più visibile e accessibile. Questa novità nasce dalla crescente richiesta di spazi pubblicitari più efficaci per le imprese della provincia di Rieti, che ora possono promuoversi direttamente sulla piattaforma di informazione gestita da Smyle Comunicazione. La nuova campagna mira a rafforzare la presenza delle attività locali nel mercato regionale, facilitando la connessione con un pubblico più vasto.

RietiLifeTV: Una Nuova Scommessa per la Pubblicità Locale nel Lazio. RietiLifeTV, la piattaforma informativa gestita da Smyle Comunicazione, lancia una campagna pubblicitaria mirata alle imprese della provincia di Rieti. L’obiettivo è offrire una vetrina televisiva sul canale 210 del digitale terrestre, intercettando un pubblico locale e sostenendo la crescita economica del territorio. L’iniziativa, presentata il 14 febbraio 2026, punta a valorizzare le attività commerciali reatine in un contesto mediatico in rapida evoluzione. L’Informazione Locale al Centro della Strategia. In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, l’importanza dell’informazione locale è in costante crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

La TV di Rieti ha deciso di puntare sulle imprese locali, trasmettendo pubblicità mirate sul canale 210 del digitale terrestre.

