Ricordi quando urlavamo ‘Anouonauei’? Tutta la verità sul testo che nessuno capiva

Ricordi quando urlavamo ‘Anouonauei’? La parola, che sembrava solo uno scioglilingua senza senso, ha un’origine precisa legata a un episodio della nostra giovinezza. Nel periodo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, molti adolescenti la usavano come un modo per condividere un momento di spensieratezza e ribellione, senza preoccuparsi troppo del suo significato. Quel termine, che oggi può sembrare un semplice suono, rappresenta invece un ricordo vivido di quegli anni, tra le pareti delle camerette tappezzate di poster e le serate passate davanti alla tv.

A leggerla così sembra uno scioglilingua, una parola inventata, quasi infantile: " anouonauei ". Eppure per chi è stato adolescente tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila basta pronunciarla per tornare a Capeside, alle stanze tappezzate di poster, ai pomeriggi davanti a Italia Uno. Non è inglese, non è italiano, non è corretta. Ma è memoria pura. Dietro quella storpiatura si nasconde il cuore emotivo di Dawson's Creek, una serie che ancora oggi continua a parlare – tra nostalgia, ritorni in streaming e addii che fanno male. Per capire cosa significa davvero " anouonauei " bisogna tornare alla sigla originale di Dawson's Creek.