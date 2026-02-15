Ricompensa di 100mila euro a chi ritrova la mia auto | è caccia all’Alfa 33 Stradale

Un appello pubblico ha portato a una caccia intensa per ritrovare l’Alfa 33 Stradale scomparsa, che potrebbe valere fino a 30 milioni di euro. La richiesta di ricompensa di 100 mila euro ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, desiderosi di risolvere il mistero. La vettura, considerata un capolavoro di ingegneria e design, è sparita senza lasciare tracce, generando grande curiosità tra gli esperti.

Tempo di lettura: 2 minuti Centomila euro a chiunque contribuirà concretamente al ritrovamento di un’auto da collezione, del valore di ben 30 milioni di euro, sparita nel nulla.   Ad offire la lauta ricompensa è la famiglia del defunto proprietario dell’iconica Alfa Romeo 33 Stradale, finita al centro di un’indagine della Procura di Milano che, secondo quanto rendono noto i legali della famiglia, ipotizza i reati di estorsione e falso.   Gli eredi dell’uomo, che di recente hanno presentato una denuncia con nomi e cognomi, rivolgono ora un appello: “chiunque avesse informazioni o avvistasse l’auto può contattare i legali Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l’avvocato Francesco Sacchetti di Milano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30 ln scomparsa a Brescia dopo morte proprietario Bersi; la vedova: "ecco chi è stato"

La macchina, un’auto da sogno di rara bellezza e valore, è scomparsa da Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Bersi.

Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30milioni scomparsa a Brescia dopo la morte del proprietario Roberto Bersi; la vedova: "ecco chi è stato"

Una delle auto più rare al mondo, un Alfa Romeo 33 Stradale del valore di 30 milioni di euro, è scomparsa a Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Roberto Bersi.

