Tempo di lettura: 2 minuti Centomila euro a chiunque contribuirà concretamente al ritrovamento di un'auto da collezione, del valore di ben 30 milioni di euro, sparita nel nulla. Ad offire la lauta ricompensa è la famiglia del defunto proprietario dell'iconica Alfa Romeo 33 Stradale, finita al centro di un'indagine della Procura di Milano che, secondo quanto rendono noto i legali della famiglia, ipotizza i reati di estorsione e falso. Gli eredi dell'uomo, che di recente hanno presentato una denuncia con nomi e cognomi, rivolgono ora un appello: "chiunque avesse informazioni o avvistasse l'auto può contattare i legali Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l'avvocato Francesco Sacchetti di Milano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - "Ricompensa di 100mila euro a chi ritrova la mia auto": è caccia all'Alfa 33 Stradale Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30 ln scomparsa a Brescia dopo morte proprietario Bersi; la vedova: "ecco chi è stato" La macchina, un'auto da sogno di rara bellezza e valore, è scomparsa da Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Bersi. Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30milioni scomparsa a Brescia dopo la morte del proprietario Roberto Bersi; la vedova: "ecco chi è stato" Una delle auto più rare al mondo, un Alfa Romeo 33 Stradale del valore di 30 milioni di euro, è scomparsa a Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Roberto Bersi.