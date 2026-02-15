Ribaltone nel mondiale tifosi Ferrari sgomenti | ci mancava solo questa

La Ferrari ha subito un colpo duro nel mondiale di F1, lasciando i tifosi sgomenti. La svolta inattesa ha cambiato le sorti della stagione e ha alimentato delusione tra gli appassionati. La squadra aveva puntato tutto su questa gara, ma un imprevisto ha compromesso le speranze di vittoria.

I tifosi della Ferrari sono rimasti spiazzati dal ribaltone: così cambia tutto nel Mondiale di F1. Il Mondiale 2025 è stato a dir poco un incubo per la Ferrari. Un anno fa, a poche settimane dall'inizio del campionato, sembrava che la Rossa potesse giocare un ruolo da protagonista: una fiducia derivata soprattutto dall'ottima seconda parte di stagione nel 2024, quando arrivò a giocarsi all'ultima gara il Mondiale costruttori con la McLaren. Le cose, purtroppo per Maranello, sono andate in maniera molto diversa. La Ferrari ha portato a casa solo una Sprint Race con Lewis Hamilton: per tutto il resto del campionato le prestazioni della SF-25 sono state a dir poco deludenti.