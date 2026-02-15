Revisione secondo giallo? A fine mese sarà ufficiale al Mondiale si andrà al Var

L’arbitro coinvolto nell’episodio Bastoni-Kalulu rischia una sanzione definitiva, perché l’Ifab ha deciso di intervenire. La decisione arriverà entro fine mese, subito prima del Mondiale, dove il VAR sarà ufficialmente in uso. Durante l’Assemblea Generale in Galles il 28 febbraio, il comitato internazionale definirà le regole per evitare errori simili in futuro.

E adesso che l’abbaglio ha fatto il giro del mondo? Adesso l’accelerazione diventa più che probabile, quasi sicura: Var sul secondo giallo già da “Usa 2026” più che dall’inizio della prossima stagione calcistica. È ancora tutto da definire – nei tempi - ma è tutto molto probabile perché in Inter-Juventus è stato troppo marchiano l’errore di Federico La Penna. Lo scorso 20 gennaio, l’IFAB – l’organo deputato alla conservazione o al cambiamento delle regole del calcio – aveva messo sul tavolo diverse questioni: una di queste è stata proprio la legittimazione dell’intervento-Var per il 2° giallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

