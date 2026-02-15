Revisione secondo giallo? A fine mese sarà ufficiale al Mondiale si andrà al Var
L’arbitro coinvolto nell’episodio Bastoni-Kalulu rischia una sanzione definitiva, perché l’Ifab ha deciso di intervenire. La decisione arriverà entro fine mese, subito prima del Mondiale, dove il VAR sarà ufficialmente in uso. Durante l’Assemblea Generale in Galles il 28 febbraio, il comitato internazionale definirà le regole per evitare errori simili in futuro.
E adesso che l’abbaglio ha fatto il giro del mondo? Adesso l’accelerazione diventa più che probabile, quasi sicura: Var sul secondo giallo già da “Usa 2026” più che dall’inizio della prossima stagione calcistica. È ancora tutto da definire – nei tempi - ma è tutto molto probabile perché in Inter-Juventus è stato troppo marchiano l’errore di Federico La Penna. Lo scorso 20 gennaio, l’IFAB – l’organo deputato alla conservazione o al cambiamento delle regole del calcio – aveva messo sul tavolo diverse questioni: una di queste è stata proprio la legittimazione dell’intervento-Var per il 2° giallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
UFFICIALE – Napoli-Como sarà diretta da Manganiello, Gariglio al Var
Domani sera il Napoli ospita il Como di Cesc Fábregas nei quarti di finale di Coppa Italia.
Milan Lazio 1-0, finale rovente a San Siro. Allegri espulso e lunghissima revisione al Var. Tutti i dettagliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell'arbitro ma il VAR non può intervenire; Disastro La Penna, si merita 4.5: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso!; Serie C: Potenza-Siracusa, 2-2 dopo una gara incandescente; Scatto salvezza del Parma, Ordonez piega il Bologna all’ultimo respiro.
Il VAR e la revisione sul secondo giallo: fissata la data dell'assemblea che può modificare il protocolloA breve si terrà l'assemblea annuale dell'IFAB in cui si discuterà della modifica del protocollo VAR sulla revisione della seconda ammonizione: in caso di ok, si partirà dai Mondiali. msn.com
Beffa Kalulu, da fine febbraio cambierà la regola sul 2° giallo: ecco cosa prevedeUltime notizie calcio Napoli - Episodi come il secondo giallo a Kalulu con evidente simulazione da parte di Bastoni diventeranno oggetto di revisione Var. La beffa, quasi come fosse una coincidenza, è ... msn.com
Secondo una nuova revisione Cochrane, gli infermieri possono fornire in sicurezza molti servizi tradizionalmente eseguiti dai medici, con poche o nessuna differenza in termini di mortalità, eventi di sicurezza o percezione della salute da parte dei pazienti. In a facebook
Secondo una revisione di studi pubblicata su @TheLancet, le #statine non causano la maggior parte degli effetti collaterali elencati sui loro bugiardini e hanno anzi ampiamente dimostrato di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. #ANSASalute bit.ly/4c x.com