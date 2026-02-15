Rette invariate all’Ircer | Aumentiamo i posti letto

Riccardo Ficara Pigini, presidente della Fondazione Ircer, ha annunciato che le rette della casa di riposo resteranno invariate, anche se le procedure regionali rallentano i contributi. Per far fronte alle esigenze, l’istituto pianifica di aumentare i posti letto disponibili. La decisione arriva in un momento in cui molte strutture si trovano ad affrontare aumenti dei costi e incertezze.

Le rette della casa di riposo Ircer non subiranno aumenti. È quanto ribadito dal presidente della Fondazione, Riccardo Ficara Pigini che ha assicurato come le famiglie possano restare tranquille sul fronte dei costi, nonostante le difficoltà legate alle procedure regionali per l’erogazione dei contributi. Il tema ruota attorno al sistema di accreditamento delle strutture sociosanitarie, requisito necessario per poter ricevere gli adeguamenti economici previsti dalla Regione. Nel caso dell’Ircer, la posizione appare più solida. "Noi siamo accreditati e quindi siamo a posto da questo punto di vista", sottolinea Ficara precisando che il problema riguarda soprattutto le strutture non ancora accreditate che al momento non possono beneficiare degli aumenti dei contributi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

