Restyling di via Manzoni parte l' installazione delle basole a ' trama di tessuto'

Ogni isolato avrà una pavimentazione 'a tema', coordinata con l'impostazione architettonica e storica dei palazzi presenti nella zona Sono state individuate delle trame di tessuti tipiche dei periodi storici degli edifici circostanti (trama a rombi, a greca, spigato e Scottish), in modo da contestualizzare la pavimentazione con gli edifici, e creare un unicum temporale per ogni singolo isolato. Sono in fase di installazione, in via Manzoni, le basole che segneranno il grande restyling condotto lungo la strada del quartiere Libertà. L'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato ieri un sopralluogo in via Manzoni, nel punto in cui la strada si interseca con corso Italia.🔗 Leggi su Baritoday.it

Da oggi i primi due isolati di via Manzoni, vicino a piazza Garibaldi, sono chiusi al traffico.

È in corso la trasformazione della via Manzoni nel quartiere Libertà di Bari, dove il primo isolato sta prendendo forma con la sistemazione delle basole.

