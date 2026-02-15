Restyling di via Manzoni parte l' installazione delle basole a ' trama di tessuto'
L’amministrazione comunale ha avviato i lavori di restyling di via Manzoni dopo aver scelto di installare nuove basole ispirate a disegni tessili storici. La decisione deriva dal desiderio di collegare la pavimentazione agli edifici circostanti, utilizzando trame di tessuto tipiche di diverse epoche, come rombi, greca, spigato e Scottish. Per esempio, alcune parti della strada presenteranno motivi a rombi, mentre altre adotteranno disegni a greca, creando un percorso che racconta la storia attraverso il suolo. È previsto che ogni isolato rifletta un periodo diverso, offrendo così un percorso temporale
Ogni isolato avrà una pavimentazione 'a tema', coordinata con l'impostazione architettonica e storica dei palazzi presenti nella zona Sono state individuate delle trame di tessuti tipiche dei periodi storici degli edifici circostanti (trama a rombi, a greca, spigato e Scottish), in modo da contestualizzare la pavimentazione con gli edifici, e creare un unicum temporale per ogni singolo isolato. Sono in fase di installazione, in via Manzoni, le basole che segneranno il grande restyling condotto lungo la strada del quartiere Libertà. L'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato ieri un sopralluogo in via Manzoni, nel punto in cui la strada si interseca con corso Italia.
