Replica La Promessa in streaming puntata 15 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, La Promessa torna in streaming su Mediaset, portando avanti la storia di Adriano e Catalina. Adriano trascorre un momento con Catalina e i gemelli, e lei gli rivela finalmente che lui è il padre dei bambini. La scoperta cambia tutto tra i protagonisti e aggiunge tensione alla trama.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 15 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Adriano passa del tempo con Catalina e i gemelli, e lei gli confessa che è lui il padre. Manuel conosce finalmente i suoi nipoti sebbene provi tristezza per il ricordo di Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.