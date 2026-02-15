Reggio Emilia | La Vedova Allegra di Abbati è un trionfo sold-out al Teatro Ariosto per le date del 2026

Reggio Emilia ha registrato il tutto esaurito al Teatro Ariosto per le rappresentazioni di “La Vedova Allegra” di Corrado Abbati, che si terranno il 28 febbraio e 1° marzo 2026. La commedia musicale, diretta dal noto maestro dell’operetta, ha attirato un grande numero di spettatori, tanto da riempire tutti i posti disponibili con largo anticipo. Le prevendite sono andate rapidamente, dimostrando l'interesse del pubblico locale verso questo classico dell'opera.

Il 13 gennaio, l’auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospiterà la rappresentazione de La Vedova Allegra, interpretata dalla compagnia Corrado Abbati.

