Reggio Emilia | La Vedova Allegra di Abbati è un trionfo sold-out al Teatro Ariosto per le date del 2026
Reggio Emilia ha registrato il tutto esaurito al Teatro Ariosto per le rappresentazioni di “La Vedova Allegra” di Corrado Abbati, che si terranno il 28 febbraio e 1° marzo 2026. La commedia musicale, diretta dal noto maestro dell’operetta, ha attirato un grande numero di spettatori, tanto da riempire tutti i posti disponibili con largo anticipo. Le prevendite sono andate rapidamente, dimostrando l'interesse del pubblico locale verso questo classico dell'opera.
Corrado Abbati e "La Vedova Allegra" Conquistano Reggio Emilia: Sold-Out al Teatro Ariosto. Reggio Emilia si prepara ad accogliere Corrado Abbati, maestro dell'operetta, con un evento che ha già riscosso un enorme successo di pubblico: le date del 28 febbraio e 1° marzo 2026 del suo "La Vedova Allegra" al Teatro Ariosto sono completamente esaurite. L'arrivo di questo classico del repertorio, annunciato da Telereggio, testimonia la vitalità del teatro musicale e la capacità di un genere apparentemente tradizionale di rinnovarsi e attrarre un pubblico ampio. Un Classico Rielaborato: L'Entusiasmo per Abbati e "La Vedova Allegra".
La Vedova Allegra incanta Maranello: l’operetta in scena con Corrado Abbati
Il 13 gennaio, l’auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospiterà la rappresentazione de La Vedova Allegra, interpretata dalla compagnia Corrado Abbati.
