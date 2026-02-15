Referendum | Nevi ' pregiudizi e strumentalizzazioni cifra propaganda del no'

Il ministro Nevi afferma che i pregiudizi e le strumentalizzazioni dominano la campagna del No, a causa della politica che si nasconde dietro le parole di Nordio e Di Matteo. In un'intervista, il ministro sottolinea come i commenti sui social e le dichiarazioni pubbliche siano spesso distorti per screditare chi esprime opinioni diverse.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - “Il fronte politico del NO dimostra plasticamente quanto pregiudizi e strumentalizzazioni siano la cifra della sua propaganda, altrimenti non si spiegherebbe perché Nordio viene lapidato perché riprende le stesse parole usate da Di Matteo. Se le usa un PM sono accettabili come una sorta di autocritica altrimenti sono da condannare come un attacco all'indipendenza della magistratura. L'ipocrisia, come le bugie, ha le gambe corte. E questo dato oggi ancora di più è sotto gli occhi di tutti”. Lo dice Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si scalda.

L'articolo di ieri di “il Giornale” ha riacceso il dibattito sulla reale influenza delle correnti nell’Anm sul Csm.

