Referendum | Nevi ' pregiudizi e strumentalizzazioni cifra propaganda del no'
Il ministro Nevi denuncia che le campagne contro il referendum sono dominate da pregiudizi e strumentalizzazioni, che rappresentano i metodi principali dei sostenitori del no. La sua affermazione nasce dopo aver visto critiche ingiuste nei confronti di Nordio, che aveva semplicemente ripetuto le stesse parole di Di Matteo senza cambiare significato. Un esempio concreto di questa dinamica si è verificato quando alcuni esponenti politici hanno accusato Nordio di incoerenza, dimenticando che si trattava di un'interpretazione condivisa.
Roma, 15 feb (Adnkronos) - “Il fronte politico del NO dimostra plasticamente quanto pregiudizi e strumentalizzazioni siano la cifra della sua propaganda, altrimenti non si spiegherebbe perché Nordio viene lapidato perché riprende le stesse parole usate da Di Matteo. Se le usa un PM sono accettabili come una sorta di autocritica altrimenti sono da condannare come un attacco all'indipendenza della magistratura. L'ipocrisia, come le bugie, ha le gambe corte. E questo dato oggi ancora di più è sotto gli occhi di tutti”. Lo dice Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’. Vaccari (PD): “Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi. Quel testo non era propaganda”
Il dibattito sul referendum sulla giustizia si scalda.
Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”
Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele.
