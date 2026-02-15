Referendum nasce il comitato locale per il sì | Manterremo vivo il confronto senza derive ideologiche

Sabato, al Caffè Margo di Cesena, è stato costituito il Comitato “Si Riforma” Forlì Cesena, una rete di cittadini e professionisti che vuole promuovere il sì nel referendum. Il gruppo si propone di mantenere un dibattito aperto e senza influenze ideologiche, coinvolgendo avvocati, docenti e rappresentanti delle associazioni locali. La formazione nasce come parte di un movimento più ampio, sostenuto da magistrati e avvocati, che mira a spiegare le ragioni del sì e a coinvolgere la comunità in modo diretto.

È stato presentato sabato, al Caffè Margo di Cesena, il Comitato "Si Riforma" Forlì Cesena, articolazione territoriale del medesimo comitato nazionale promosso da magistrati, componenti di organi rappresentativi delle giurisdizioni, docenti universitari, avvocati, esponenti della società civile e del mondo della comunicazione. La presentazione, in vista del referendum di marzo, è stata affidata all'avvocato Jonathan Baratella, coordinatore del comitato territoriale.