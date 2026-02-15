Referendum giustizia Fratelli d’Italia usa i villain per sostenere il Sì | un fallimento nella comunicazione

Fratelli d’Italia ha scelto di usare i villain dei fumetti per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia, ma questa strategia non ha convinto molti. La scelta di associare personaggi negativi a una campagna politica rischia di sembrare poco credibile e poco efficace. Nei post sui social, alcuni utenti hanno commentato che si tratta di una mossa poco convincente, che potrebbe indebolire il messaggio del partito.

di Marco Marangio I villain votano "si" al referendum sulla giustizia. È questa una delle ultime uscite social di Fratelli d'Italia. Joker, Voldemort, Scar, Ursula e compagni tutti arruolati per la partita che si giocherà in cabina elettorale il 22 e il 23 marzo. Ma procediamo con ordine. Di recente, CasaPound ha dichiarato il proprio appoggio alla riforma Nordio. C'era da aspettarselo. Di tutta risposta, il Partito Democratico ha pubblicato sui propri profili social un reel dal forte richiamo "nostalgico" fascista per denunciare l'ennesima promiscuità politica di CasaPound al partito di Giorgia Meloni.