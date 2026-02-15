Referendum giustizia è nato il Comitato per il No Valdarno
Il Comitato per il No al referendum sulla giustizia si è formato a San Giovanni Valdarno, dopo che alcuni cittadini locali hanno deciso di organizzarsi. La nascita di questo gruppo deriva dalla preoccupazione di molti per le conseguenze di questa riforma, che potrebbe cambiare il sistema giudiziario della zona. La presentazione ufficiale si è tenuta sabato 14 febbraio, attirando un buon numero di persone interessate alla questione.
È stato presentato pubblicamente sabato 14 febbraio a San Giovanni Valdarno. Fra i promotori anche l'assessore regionale Filippo Boni e vari sindaci aretini Nella giornata di sabato 14 febbraio è stato pubblicamente presentato a San Giovanni Valdarno il Comitato per il No al referendum sulla giustizia del Valdarno aretino e fiorentino. “Vota NO per difendere giustizia, Costituzione, democrazia” è lo slogan scelto dal Comitato Nazionale "Società civile per il NO" al referendum costituzionale, che si sta impegnando in queste settimane sulla campagna referendaria relativa ai temi della giustizia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno
Referendum giustizia, nato a Taranto il comitato per il NO
A Taranto nasce il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in risposta alla crescente richiesta popolare che ha superato le 500.
Referendum giustizia, il comitato per il No con Bachelet, Bindi e Albano
