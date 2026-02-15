Referendum giustizia Acerbo Rifondazione | Gratteri ha detto la verità

Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione, ha dichiarato che Nicola Gratteri ha detto la verità sul referendum e sulla presenza di un “partito trasversale”. La sua presa di posizione arriva dopo che il procuratore di Catanzaro ha spiegato come alcune forze politiche cerchino di influenzare il voto. Acerbo ha evidenziato che le parole di Gratteri rappresentano un'analisi chiara delle pressioni esterne sui cittadini. Un esempio concreto è il recente dibattito tra le parti politiche sulla riforma della giustizia.

Acerbo (Rifondazione): «Gratteri ha detto la verità sul referendum e sul “partito trasversale”». Il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha espresso pieno sostegno alle recenti dichiarazioni del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, riguardo al referendum costituzionale sulla giustizia. Acerbo ha sottolineato come una coalizione di interessi, che definisce un “partito trasversale” composto da corrotti, corruttori e figure legate alla criminalità organizzata, sia apertamente orientata a votare per il “SI” nel tentativo di indebolire la magistratura e minare i controlli di legalità.🔗 Leggi su Ameve.eu Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente» Nicola Gratteri ha chiarito di non aver mai sostenuto che chi vota Sì al referendum sia una massa di massoni. Referendum giustizia, lo sfogo di Gratteri: "C'è chi ha la schiena dritta..." Il procuratore Nicola Gratteri si è scagliato contro chi associa il suo orientamento politico alle scelte sul referendum giustizia, sottolineando che molti agiscono per convinzione, non per interesse. Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Processo CasaPound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascista; PRC - PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: RIFONDAZIONE: BARI. SETTE ANNI DOPO, CI SARÀ GIUSTIZIA PER ANTIFASCISTE E ANTIFASCISTI?. Referendum giustizia, Acerbo (Rifondazione): «Gratteri ha detto la verità»Il segretario nazionale del Prc commenta le dichiarazioni del pm durante l'intervista rilasciata al Corriere della Calabria ... corrieredellacalabria.it Polistena, il Circolo di Rifondazione Comunista annuncia: costruiamo un comitato per il No al Referendum sulla GiustiziaIl Circolo di Rifondazione Comunista A. Gramsci di Polistena e del territorio promuove di formare anche a Polistena un comitato per il NO alla riforma Nordio aperto alla partecipazione di tutte le f ... strettoweb.com Referendum giustizia, Giorgia deve osare. L'assalto finale alla lobby delle procure Leggi qui - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-giorgia-deve-osare-lassalto-finale-alla-lobby-delle-procure-500088/ facebook #referendum #giustizia Il legale di B. e Andreotti. All’evento per il No dei 5S, il noto avvocato spiega perché boccia la riforma: “Danni imprevedibili”. L'intervista al professor Franco Coppi @pipitone87 x.com