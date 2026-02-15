Ravezzani si scaglia contro La Penna | Inter Juve impossibile da analizzare il suo errore è troppo grave

Ravezzani ha criticato duramente La Penna dopo il Derby d’Italia tra Inter e Juve, accusando l’arbitro di aver commesso un errore grave che ha compromesso la partita. L’opinionista ha scritto su X che l’arbitraggio ha reso impossibile un’analisi obiettiva della sfida, sottolineando come le decisioni prese abbiano influito sulla dinamica del match. In particolare, Ravezzani ha evidenziato un episodio chiave che ha portato a discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Ravezzani commenta su X il Derby d'Italia e si schiera con l'ex capitano bianconero definendo la gara falsata dall'arbitro La Penna. Il day after di Inter-Juventus continua a essere infuocato dalle polemiche arbitrali che hanno inevitabilmente oscurato quanto visto sul rettangolo di gioco di San Siro. Tra le voci più autorevoli del panorama giornalistico sportivo, Fabio Ravezzani ha affidato al suo profilo X un'analisi tranciante che non lascia spazio a interpretazioni, allineandosi totalmente al pensiero espresso nel post-partita da Giorgio Chiellini. Per il direttore di Telelombardia, il Derby d'Italia disputato ieri sera è, di fatto, una partita impossibile da analizzare sotto il profilo tecnico-tattico. Moviola Inter Juve, La Penna da incubo nel Derby d'Italia: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso. Il giudizio dei giornali La moviola nel derby d'Italia ha acceso molte polemiche, perché La Penna ha assegnato un rosso a Kalulu che molti considerano un errore grave. Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c'era. Grave errore di La Penna La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l'arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.