Ravenna nel cuore dei matrimoni | fotografo premiato da Matrimoniocom per l’eccellenza e soddisfazione clienti

Vincenzo Pioggia di Ravenna ha vinto il premio Wedding Award 2026 di Matrimonio.com, riconoscimento che celebra la qualità del suo lavoro e la soddisfazione dei clienti. La sua passione per la fotografia di matrimonio ha portato a un riconoscimento nazionale, grazie anche a recensioni positive e testimonianze di coppie felici. Pioggia ha conquistato il premio fotografando oltre 100 matrimoni negli ultimi due anni, catturando momenti speciali e emozioni autentiche.

Un Fotografo di Ravenna Trionfa nell’Olimpo del Wedding: Vincenzo Pioggia Vince il Wedding Award 2026. Vincenzo Pioggia, fotografo di Ravenna, ha conquistato il prestigioso Wedding Award 2026 di Matrimonio.com, il portale leader in Italia per il settore nuziale. Il riconoscimento, basato sull’analisi di oltre 146.000 recensioni autentiche raccolte nel 2025, premia l’eccellenza e la soddisfazione degli sposi che hanno scelto la sua professionalità. La Soddisfazione dei Clienti al Centro del Riconoscimento. Il Wedding Award, giunto alla sua tredicesima edizione, non è un semplice premio estetico, ma una certificazione di competenza e affidabilità nel complesso mondo dei matrimoni.🔗 Leggi su Ameve.eu Toscana nuziale: agriturismo San Ruffillo premiato come location ideale per matrimoni nel 2026. L’agriturismo San Ruffillo in Toscana è stato scelto come miglior location per matrimoni nel 2026. Sabatino Fonso premiato come Eccellenza Irpina nello Sport e nel Basket Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Calcio, in centro arriva il maxi schermo per seguire in diretta Ternana – Ravenna; Recupero ex Anagrafe Ravenna: patto tra Comune e Ravenna Holding per riportare i servizi in centro; Il ballo infinito. Torna la maratona del tango; RAVENNA: Ravenna Festival 2026, oltre centro spettacoli e mille artisti. Lo sport che fa sognare: Ravenna cuore dei successi. Altrove non sarebbe accadutoTalk con Manù Benelli, il ds del Ravenna Davide Mandorlini e Giorgio Bottaro. I tre protagonisti di volley, calcio e basket hanno raccontato il legame con la città. Come gustoso dessert alle ... ilrestodelcarlino.it Trasferta non agevole per i tifosi? Il Ravenna corre ai riparti: maxischermo al Mercato CopertoIl momento della stagione è molto delicato, il Ravenna deve nuovamente rincorrere per cercare di recuperare punti alla capolista Arezzo, e la sfida di domani, valevole per la 26ª giornata del Girone B ... msn.com Un edificio chiuso che torna a vivere, uffici pubblici che rientrano nel cuore della città e un investimento da cinque milioni di euro interamente sostenuto dalla società partecipata. È questo il cuore dell’accordo tra il Comune di Ravenna e Ravenna Holding per i facebook