Il Mansfield Town ha battuto il Burnley nel quarto turno della FA Cup, sorprendendo molti appassionati di calcio. La partita si è giocata sabato a Turf Moor e ha visto i tifosi del Mansfield festeggiare un risultato inaspettato. I gol e le azioni salienti sono diventati subito virali sui social, attirando l’attenzione di chi segue con passione questa competizione.

2026-02-15 01:26:00 Il web non parla d’altro: Sabato il Mansfield Town di terza divisione ha scioccato il Burnley, squadra della Premier League, nel quarto turno della FA Cup a Turf Moor. Ci sono stati anche due incontri di campionato, con il Norwich City che ha ospitato il West Bromwich Albion e il Leicester City in visita al Southampton. Le Canarie in forma hanno segnato due gol nel finale suggellando la vittoria, mentre i Saints hanno prevalso durante i tempi supplementari eliminando i Foxes. Risultato Partecipazione Burnley-Mansfield 1-2 11.914 Southampton-Leicester 2-1 17.359 Norwich-West Brom 3-1 25. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rapporti, risultati, gol, video salienti tra cui Burnley vs Mansfield

