Rapporti risultati gol video salienti tra cui Burnley vs Mansfield
Il Mansfield Town ha battuto il Burnley nel quarto turno della FA Cup, sorprendendo molti appassionati di calcio. La partita si è giocata sabato a Turf Moor e ha visto i tifosi del Mansfield festeggiare un risultato inaspettato. I gol e le azioni salienti sono diventati subito virali sui social, attirando l’attenzione di chi segue con passione questa competizione.
2026-02-15 01:26:00 Il web non parla d’altro: Sabato il Mansfield Town di terza divisione ha scioccato il Burnley, squadra della Premier League, nel quarto turno della FA Cup a Turf Moor. Ci sono stati anche due incontri di campionato, con il Norwich City che ha ospitato il West Bromwich Albion e il Leicester City in visita al Southampton. Le Canarie in forma hanno segnato due gol nel finale suggellando la vittoria, mentre i Saints hanno prevalso durante i tempi supplementari eliminando i Foxes. Risultato Partecipazione Burnley-Mansfield 1-2 11.914 Southampton-Leicester 2-1 17.359 Norwich-West Brom 3-1 25. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Risultati e momenti salienti di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026
La serata di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026 si è conclusa con alcuni momenti chiave.
Card finale di TNA Surrender 2026: risultati e momenti salienti
A Nashville, TNA Surrender 2026 si chiude con risultati sorprendenti e momenti intensi, dopo che le match tra wrestler hanno coinvolto il pubblico e cambiato le sorti delle competizioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
