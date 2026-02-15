Rapporti risultati gol video salienti tra cui Burnley vs Mansfield

Da justcalcio.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mansfield Town ha battuto il Burnley nel quarto turno della FA Cup, sorprendendo molti appassionati di calcio. La partita si è giocata sabato a Turf Moor e ha visto i tifosi del Mansfield festeggiare un risultato inaspettato. I gol e le azioni salienti sono diventati subito virali sui social, attirando l’attenzione di chi segue con passione questa competizione.

2026-02-15 01:26:00 Il web non parla d’altro: Sabato il Mansfield Town di terza divisione ha scioccato il Burnley, squadra della Premier League, nel quarto turno della FA Cup a Turf Moor. Ci sono stati anche due incontri di campionato, con il Norwich City che ha ospitato il West Bromwich Albion e il Leicester City in visita al Southampton. Le Canarie in forma hanno segnato due gol nel finale suggellando la vittoria, mentre i Saints hanno prevalso durante i tempi supplementari eliminando i Foxes. Risultato Partecipazione Burnley-Mansfield 1-2 11.914 Southampton-Leicester 2-1 17.359 Norwich-West Brom 3-1 25. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

rapporti risultati gol video salienti tra cui burnley vs mansfield

© Justcalcio.com - Rapporti, risultati, gol, video salienti tra cui Burnley vs Mansfield

Risultati e momenti salienti di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026

La serata di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026 si è conclusa con alcuni momenti chiave.

Card finale di TNA Surrender 2026: risultati e momenti salienti

A Nashville, TNA Surrender 2026 si chiude con risultati sorprendenti e momenti intensi, dopo che le match tra wrestler hanno coinvolto il pubblico e cambiato le sorti delle competizioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights; Lisa Vittozzi: chi è, età, compagno/ Problemi d'ansia, rapporto con Wierer e il matrimonio (14 febbraio; Stefania Constantini, chi è il fidanzato Domenico Dalla Santa/ Con Mosaner non sono amici; Domenico D'Alterio e Valentina di nuovo insieme dopo il GF: Ci stiamo riprovando/ Poi.

Risultati Serie A, Classifica/ L’Inter vince il derby! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: vince l’Inter! (28 dicembre 2025)Il primo tempo di Bologna Sassuolo si chiude a reti inviolate in questi risultati Serie A dopo una frazione piuttosto spezzettata e con poche occasioni realmente pulite. Il Bologna prova a prendere ... ilsussidiario.net