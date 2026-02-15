Rapinato della bicicletta Arrestati tre minorenni
Tre minorenni sono stati fermati dai carabinieri di Prato dopo aver rapinato un uomo che stava pedalando. I giovani, di 16 e 17 anni, sono stati identificati come i responsabili dell'aggressione avvenuta il 7 febbraio. La vittima ha riferito di essere stata colpita e derubata della bici in via Roma, vicino a un parco frequentato dai ragazzi.
Con l’accusa di aver aggredito e rapinato un uomo che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, due giovani di 16 anni e uno di 17 sono stati arrestati dai carabinieri di Prato lo scorso 7 febbraio. La notizia è stata resa nota ieri dall’Arma che prosegue gli accertamenti per risalire alla vittima, al momento ignota. Secondo quanto spiegato in una nota, i tre ragazzini sono stati intercettati e fermati dai militari della stazione di Iolo mentre cercavano di fuggire in sella alla bicicletta appena sottratta. Grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri sono potuti intervenire subito avviando ricerche che hanno consentito di rintracciare in via di Turchia tutti e tre i minori presunti autori della rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze: picchiato e rapinato di sera in via Pratese, arrestati tre minorenni e un 18enne
Nella serata di via Pratese a Firenze, un giovane di 19 anni è stato vittima di una rapina e di un'aggressione.
Tre minorenni arrestati per aver rapinato e aggredito un uomo: volevano portargli via la bici
Tre minorenni sono stati arrestati a Prato dopo aver rapinato e aggredito un uomo che stava andando in bicicletta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Arrestato il rapinatore della bici arancione a Milano: prendeva di mira sempre e solo donne; Rapinato della bicicletta. Arrestati tre minorenni; Arrestato a Milano il rapinatore della bici arancione: derubate due donne a ottobre; Arrestato a Milano il rapinatore in mountain bike che prendeva di mira le donne.
Rapinato della bicicletta. Arrestati tre minorenniCon l’accusa di aver aggredito e rapinato un uomo che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, due giovani di 16 anni e uno di 17 sono stati arrestati dai carabinieri di Prato lo scorso 7 febbra ... lanazione.it
Rubano una bicicletta, arrestati tre minorenniTre minorenni di Prato sono stati arrestati per aver rapinato un uomo in bici. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri la mattina del 7 febbraio, i tre ... gonews.it
Torino, gennaio 2026 – 19enne muore dopo una caduta in bicicletta: ignorato, rapinato e lasciato morire sull’asfalto È accaduto nella notte tra venerdì e sabato di gennaio 2026, a Torino. Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dall facebook
Tre minorenni arrestati per aver rapinato e aggredito un uomo: volevano portargli via la bici x.com