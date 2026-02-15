rapinato della bicicletta arrestati tre minorenni

Tre minorenni sono stati fermati dai carabinieri di Prato dopo aver rapinato un uomo che stava pedalando. I giovani, di 16 e 17 anni, sono stati identificati come i responsabili dell'aggressione avvenuta il 7 febbraio. La vittima ha riferito di essere stata colpita e derubata della bici in via Roma, vicino a un parco frequentato dai ragazzi.

Con l’accusa di aver aggredito e rapinato un uomo che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, due giovani di 16 anni e uno di 17 sono stati arrestati dai carabinieri di Prato lo scorso 7 febbraio. La notizia è stata resa nota ieri dall’Arma che prosegue gli accertamenti per risalire alla vittima, al momento ignota. Secondo quanto spiegato in una nota, i tre ragazzini sono stati intercettati e fermati dai militari della stazione di Iolo mentre cercavano di fuggire in sella alla bicicletta appena sottratta. Grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri sono potuti intervenire subito avviando ricerche che hanno consentito di rintracciare in via di Turchia tutti e tre i minori presunti autori della rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

