Rapallo lettera di un cittadino | La Giunta non è una porta girevole

Un residente di Rapallo ha scritto una lettera in cui critica la Giunta, accusandola di essere troppo instabile. La causa di questa situazione, secondo lui, riguarda i frequenti cambi di membri e le continue incomprensioni che si verificano nel Comune. La lettera riporta anche un esempio concreto: alcuni assessori sono stati sostituiti più volte in pochi mesi, creando confusione tra i cittadini.

Rapallo ridotta oramai a 'macchietta' della politica locale, regionale e oltre. E allora siamo costretti a dire, un momento, un attimo. Aldilà delle solite belle parole che si studiano sui tavolini della comunicazione: sindaco, se mandi via un assessore dalla Giunta vuol dire che non và più bene e che non gode più della fiducia etc etc. Non puoi rimetterlo in Giunta il giorno dopo come se niente fosse, con maggiori incarichi, deleghe e quant'altro. La Giunta non è una tua proprietà, hai delle responsabilità nei confronti dei cittadini, della città, nei confronti della serietà, delle competenze, etc.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La crisi politica a Rapallo rischia di bloccare la riqualificazione della piscina.

Ogni mattina, Stefano Bianchi apre il giornale prima di entrare in classe, cercando idee per insegnare diritto ed economia ai suoi studenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.