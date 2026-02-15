rai1 festeggia il trionfo di the voice kids e ringrazia antonella clerici

La Rai celebra il successo di The Voice Kids, che ha battuto C’è Posta per Te in prima serata, attirando un grande pubblico e superando le aspettative. Antonella Clerici, conduttrice di C’è Posta per Te, ha dedicato un messaggio di ringraziamento ai suoi collaboratori, riconoscendo l’impegno di tutta la squadra. La vittoria di The Voice Kids si è tradotta in numeri di ascolto record, con oltre cinque milioni di spettatori collegati.

La Rai festeggia lo straordinario risultato di The Voice Kids che si è aggiudicata la serata con la storica vittoria su C’è Posta per Te. Con una nota ufficiale, il grazie ad Antonella Clerici e a tutto il team dello show di Rai1. Matteo Trullo è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto 3 milioni 382mila spettatori e una share del 23,4% raggiungendo un picco di ascolto del 36,1% sulla proclamazione del vincitore. Un grande risultato per la nuova edizione del talent show di Rai 1, prodotto in collaborazione con Fremantle, dedicato ai giovani cantati tra i sette e i quattordici anni, che fuori dalla sua collocazione abituale del venerdì sera, ha realizzato una media stagionale di 21,6% e 3 milioni 216mila spettatori. 🔗 Leggi su Bubinoblog

