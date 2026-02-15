Ragusa | Detenuto si auto-incrimina per proteggere la compagna nel processo per droga Un gesto di rimorso in aula

Un uomo detenuto a Ragusa si è auto-incriminato durante un'udienza per proteggere la sua compagna, coinvolta in un caso di traffico di droga. Durante l'incontro, ha dichiarato di aver preso su di sé l’intera responsabilità, sperando di alleggerire il suo ruolo nel processo. La scena si è verificata proprio nel giorno di San Valentino, aggiungendo un tocco di drammaticità alla vicenda.

San Valentino in Tribunale: Un Detenuto Si Incrimina per Scagionare la Compagna. Una storia inattesa si è consumata ieri al Tribunale di Ragusa, dove un uomo, ex detenuto, ha scelto di rivelare il suo coinvolgimento in un traffico di droga per proteggere la sua compagna, coinvolta in un processo per il reato. Il gesto, motivato da un profondo senso di rimorso, potrebbe portare a una svolta nel caso e solleva interrogativi sulla complessità delle dinamiche relazionali all'interno e all'esterno delle carceri. Il Pacco Nascosto e l'Accusa. La vicenda affonda le radici nel 4 aprile 2023, quando la polizia penitenziaria del carcere di Ragusa scoprì circa venti grammi di hashish abilmente nascosti all'interno di un paio di ciabatte, parte di un pacco destinato a un detenuto.