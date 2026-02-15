Ragazzo vulnerabile gettato in un cassonetto da minorenni Aperte indagini

Un ragazzo di 17 anni, considerato molto fragile, è stato gettato in un cassonetto da alcuni minorenni. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili. I testimoni hanno riferito di aver visto il gruppo di giovani spingere il ragazzo e poi lasciarlo tra i rifiuti. La vittima, che si trovava in un centro della costa abruzzese, è stata soccorsa e portata in ospedale.

Un ragazzo di 17 anni, descritto come in condizioni di particolare vulnerabilità, è stato aggredito nei giorni scorsi in un centro della costa abruzzese. Sulla vicenda la Procura per i minorenni dell’Aquila ha aperto un fascicolo e iscritto due minorenni nel registro degli indagati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

