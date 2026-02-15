Ragazzo vulnerabile gettato in un cassonetto da minorenni Aperte indagini

Un ragazzo di 17 anni, considerato molto fragile, è stato gettato in un cassonetto da alcuni minorenni. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili. I testimoni hanno riferito di aver visto il gruppo di giovani spingere il ragazzo e poi lasciarlo tra i rifiuti. La vittima, che si trovava in un centro della costa abruzzese, è stata soccorsa e portata in ospedale.

Un ragazzo di 17 anni, descritto come in condizioni di particolare vulnerabilità, è stato aggredito nei giorni scorsi in un centro della costa abruzzese. Sulla vicenda la Procura per i minorenni dell’Aquila ha aperto un fascicolo e iscritto due minorenni nel registro degli indagati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Disabile picchiato e gettato in un cassonetto, indagati 2 minorenni Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi. Indagati 2 minorenni per il disabile aggredito e gettato nel cassonetto dei rifiuti a Silvi Due minorenni sono stati indagati dalla Procura minorile dell'Aquila dopo che un ragazzo disabile di 17 anni è stato spinto dentro un cassonetto dei rifiuti a Silvi e picchiato da altri adolescenti, secondo quanto riporta l'Agi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un 17enne vulnerabile gettato in un cassonetto, indagati due minorenni. Un 17enne vulnerabile gettato in un cassonetto, indagati due minorenniUn ragazzo di 17 anni, in condizioni di particolare vulnerabilità, è stato aggredito nei giorni scorsi da alcuni coetanei in un centro della costa abruzzese. La procura per i minorenni dell'Aquila ha ... ansa.it Ragazzo disabile gettato in un cassonetto dei rifiuti e picchiato a Silvi, la condanna di Carrozzine DeterminateIl presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, condanna con fermezza il grave episodio di bullismo ... ilpescara.it Con “Io+Te” Matteo Paolillo mostra un nuovo volto di sé, più intimo e vulnerabile. Lontano dalle tensioni di “Mare Fuori”, l’attore interpreta Leo, un ragazzo poetico che crede ancora nell’amore autentico e nelle emozioni senza filtri Diretto da Valentina De A facebook Con "Io+Te", #MatteoPaolillo mostra un nuovo volto di sé, più intimo e vulnerabile. Lontano dalle tensioni di #MareFuori, l’attore interpreta Leo, un ragazzo poetico che crede ancora nell’amore autentico e nelle emozioni senza filtri Diretto da #ValentinaDeA x.com