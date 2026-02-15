Qui si tolgono le maschere e si è libere Da Forlì al mondo Miriam crea viaggi per donne queer

Miriam Politi di Forlì ha deciso di seguire il suo sogno e creare viaggi dedicati alle donne queer, dopo aver lasciato il lavoro di parrucchiera. La scelta nasce dal desiderio di offrire spazi di libertà e autenticità, lontano dai pregiudizi. La sua iniziativa sta attirando l'attenzione di molte donne che vogliono viaggiare senza maschere, pronte a vivere appieno la loro identità. Miriam organizza tour che uniscono avventura e solidarietà, creando un nuovo modo di viaggiare e condividere esperienze.

Ex parrucchiera ha trasformato un bisogno personale in "Lokahi": non una semplice agenzia, ma una community per viaggiare senza doversi giustificare o nascondere C'è stato un momento in cui Miriam Politi, forlivese, si è trovata davanti a un bivio: tornare a fare la parrucchiera, chiudendo in un cassetto il sogno di una vita libera, oppure rischiare tutto. Ha scelto la seconda strada. E oggi è la fondatrice di Lokahi, un progetto di viaggi ed eventi dedicato a donne queer. Non si tratta solo di turismo, ma di creare "spazi sicuri" dove chi partecipa non debba giustificarsi, adattarsi o spiegare chi ama.