Questa è la terra dei vip Principesse imprenditori e stilisti prendono casa sull’altopiano dell’Alfina

Perché Castel Giorgio sta attirando sempre più celebrità, sono le sue splendide viste sul lago di Bolsena e i castelli antichi che stanno riacquistando vita. Prima era Orvieto il luogo preferito di artisti e politici, ora il borgo ha deciso di conquistare anche i vip, grazie a questa combinazione di natura e storia. Negli ultimi mesi, diverse persone influenti hanno scelto di trasferirsi in questa zona, attratte dalle case storiche e dagli spazi verdi che circondano il paesaggio.

I vip abitano ormai sull'altopiano dell'Alfina. Se una volta era Orvieto il borgo d'elezione per artisti, intellettuali, politici ed attori, adesso Castel Giorgio ha deciso seriamente di insidiare quel prestigioso primato grazie ad un formidabile abbinamento tra la bellezza degli spazi naturali che inclinano verso lo splendido lago di Bolsena e alcuni manieri antichi di grande fascino, seppur originariamente bisognosi di importanti ristrutturazioni. E gli interventi sulle arcaiche pietre sono state effettivamente principesche, di nome e di fatto. La prima ad aprire le danze è stata una testa coronata, la principessa Maria Astrid del Liechtenstein che, con il marito Ralph Worthington ha acquistato l'antica residenza di campagna di Montiolo.