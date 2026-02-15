Quentin dileggiato come Kirk | Gn pubblica un post e un utente scrive -1 nei commenti

Su Quentin, accusato di essere paragonato a Kirk, è arrivato un commento negativo sotto un suo post. Un utente ha scritto semplicemente “-1” come risposta. La situazione ricorda il tono aggressivo che molti hanno usato contro Charlie Kirk quando è morto.

Su Quentin sta piovendo lo stesso odio con cui gli antagonisti hanno dileggiato la morte di Charlie Kirk. L'ultima ondata di rancore ingiustificabile è arrivata sui social, nella sezione commenti di un post pubblicato da Gioventù nazionale su Instagram. Il movimento giovanile aveva semplicemente espresso vicinanza all'attivista di destra e alla sua famiglia, con una grafica intitolata "L'antifascismo ha ucciso un ragazzo di destra". Nessuno si giri dall'altra parte – Giustizia per Quentin", ma c'è chi non ha gradito l'iniziativa. Qualcuno ha scritto "-1", con la stessa metodologia adottata da Cambiare rotta sul web dopo la morte di Kirk.