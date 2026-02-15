Quell' angolo di Monza che diventerà il Distretto dell' Innovazione con il top delle aziende

Il quartiere di Monza, noto per le sue vecchie fabbriche, si trasforma grazie alla creazione del Distretto dell’Innovazione, che coinvolge alcune delle aziende più grandi del settore tecnologico. La decisione deriva dalla volontà di rinnovare l’area e attrarre nuove imprese, con investimenti concreti già programmati per i prossimi mesi. La lista civica MonzAttiva, guidata dall’assessore Carlo Abbà, ha presentato il progetto durante l’ultima riunione di giunta, sottolineando l’obiettivo di rendere Monza più moderna e competitiva.

"I residenti del quartiere non devono più vivere la vicinanza con le imprese come un peso" spiegano i sostenitori del progetto Monza cambia volto e arriva il Distretto dell'Innovazione. Così la lista civica di maggioranza MonzAttiva (che vede sedere in giunta l'assessore al Commercio e alle Attività Produttive Carlo Abbà) immagina il rilancio (anche industriale) della città. Un rilancio che è partito pochi giorni fa con l'approvazione, da parte della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto, del Masterplan di via Pompei. Una "rivoluzione" per il quartiere di Sant'Albino con la costruzione di nuove sedi produttive che porteranno almeno 100 nuovi lavoratori.