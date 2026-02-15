Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell'energia elettrica in Italia è aumentato a causa delle variazioni sul mercato all’ingrosso. Oggi, il costo si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che determina il prezzo di riferimento dell’elettricità. Questo valore si aggiorna quotidianamente e influisce direttamente sulle bollette delle famiglie e delle aziende.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio di acquisto dell'energia sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 15 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,142 €kWh (142,18 €MWh), in leggero calo rispetto ai giorni precedenti e in linea con la tendenza degli ultimi mesi. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili rispetto al PUN.