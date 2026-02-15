Federico Pellegrino ha recuperato circa 20 secondi nell’ultima frazione della staffetta, regalando un’azione mozzafiato agli spettatori presenti a Tesero. La sua rimonta ha permesso alla squadra di riavvicinarsi alle rivali, creando un momento di grande emozione. Durante la gara, Pellegrino ha spinto al massimo, dimostrando una grande determinazione in una fase decisiva.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in quel di Tesero, Martino Carollo ha chiuso la propria frazione nella staffetta 4×7.5 km maschile di sci di fondo in quarta posizione, pagando un distacco di 21?3 dalla Finlandia, che schierava nel primo tratto in skating Arsi Ruuskanen. Dopo l’ultimo cambio per l’Italia è partito Federico Pellegrino, mentre per la Finlandia è scattato Niko Anttola: l’azzurro ha recuperato tutto il gap già al termine del primo giro, lungo 3.75 km, per poi accodarsi all’avversario e rifiatare leggermente dopo lo sforzo profuso. L’attacco decisivo dell’azzurro, però, si è concretizzato già sull’ultima salita, col finlandese che non è riuscito a resistere all’affondo di Pellegrino: Italia terza con 9?2 di margine sulla Finlandia, quarta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quanti secondi ha recuperato Federico Pellegrino in ultima frazione? Una rimonta indimenticabile per il bronzo in staffetta

Federico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio in staffetta dopo 20 anni, grazie a una rimonta spettacolare a Tesero.

Vittorio Pellegrino lotta per il podio nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo aver raggiunto Anttola durante l’ultima frazione.

