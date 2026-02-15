Quando torna Francesca Lollobrigida? Programma e orari delle gare della seconda settimana

Francesca Lollobrigida torna in gara dopo aver attraversato un periodo intenso di allenamenti e competizioni, causato dall’elevata mole di impegni durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pattinatrice si sta preparando per riprendere le competizioni, dopo aver concluso una serie di allenamenti intensi sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, dove ha conquistato numerosi successi. La sua partecipazione alle prossime gare è prevista per la seconda settimana di febbraio, con orari ancora da confermare.

Francesca Lollobrigida si sta concedendo qualche momento di pausa dopo il vero e proprio "frullatore" mediatico e agonistico in cui è finita anche grazie alle sue straordinarie prestazioni sull'anello di ghiaccio del M ilano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La pattinatrice romana ha dovuto assorbire fatiche mentali e fisiche enormi. Del resto, conquistare due ori olimpici, sulle distanze dei 3000 e dei 5000 metri, è andato ben oltre le più rosee previsioni. Tuttavia, p er Francesca non è ancora tempo di saluti: il lavoro non è finito.

