Quando torna Francesca Lollobrigida? Programma e orari delle gare della seconda settimana
Francesca Lollobrigida torna in gara dopo aver attraversato un periodo intenso di allenamenti e competizioni, causato dall’elevata mole di impegni durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pattinatrice si sta preparando per riprendere le competizioni, dopo aver concluso una serie di allenamenti intensi sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, dove ha conquistato numerosi successi. La sua partecipazione alle prossime gare è prevista per la seconda settimana di febbraio, con orari ancora da confermare.
Francesca Lollobrigida si sta concedendo qualche momento di pausa dopo il vero e proprio “frullatore” mediatico e agonistico in cui è finita anche grazie alle sue straordinarie prestazioni sull’anello di ghiaccio del M ilano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La pattinatrice romana ha dovuto assorbire fatiche mentali e fisiche enormi. Del resto, conquistare due ori olimpici, sulle distanze dei 3000 e dei 5000 metri, è andato ben oltre le più rosee previsioni. Tuttavia, p er Francesca non è ancora tempo di saluti: il lavoro non è finito. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando le prossime gare di sci alpino? Si torna in Europa a St. Moritz e Val d’Isere: programma, orari, tv
Quando le prossime gare di sci alpino? Gare infrasettimanali a Copper Mountain! Orari, tv, programma, streamingLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Quando torna Francesca Lollobrigida? 5000 metri e mass start per rimpinguare il bottino. E nei 1500…; Milano Cortina 2026: chi è Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina e figlia d’arte; Pensava di smettere, ora è la regina del pattinaggio: Lollobrigida, la donna di ghiaccio venuta dal mare.
Quando torna Francesca Lollobrigida? 5000 metri e mass start per rimpinguare il bottino. E nei 1500…L'appetito vien mangiando, e dopo un'apertura col botto, il resto non può che essere un meraviglioso romanzo da finire di scrivere: Francesca Lollobrigida ... oasport.it
Pattinaggio: 5000 metri, medaglia d'oro bis per una strepitosa Lollobrigida!Straordinaria Francesca Lollobrigida! Oro più oro, nella stessa edizione dei Giochi. I 5000 oggi dopo i 3000 di sabato. Una doppietta riuscita soltanto a cinque atlete nella storia della pista lunga. gazzetta.it
Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica a Milano Cortina, è stata criticata per un bellissimo momento con il suo bambino, subito dopo la vittoria. Un momento di pura gioia. La maternità va tutelata e difesa come dice la Costituzione italiana e, sopratutto, facebook
Francesca Lollobrigida conquista l'oro anche nei 5.000 metri di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice italiana vince anche la prova più lunga del pattinaggio di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi. Di @giostuzzi x.com