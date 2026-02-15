Quando smette di piovere? Giuliacci | Senza tregua Le date clou

Mario Giuliacci spiega che il maltempo continuerà ancora a lungo, con piogge intense che colpiscono molte regioni italiane. La causa è l’attiva presenza di perturbazioni atlantiche che si spostano costantemente sull’Italia, portando temporali e vento forte. Nelle prossime settimane, le previsioni indicano poche giornate di sole, con nuvole e acquazzoni che si succedono senza sosta. In alcune zone, le piogge hanno già causato allagamenti e disagi, mentre il sole sembra ancora lontano.

Quando finisce il maltempo? Quando arriva il caldo? Le ultime previsioni meteo di Mario Giuliacci raccontano un'Italia attraversata da un dinamico susseguirsi di perturbazioni atlantiche, alternate a brevi pause di bel tempo. Dopo giorni di instabilità, infatti, l'Italia continua a trovarsi lungo il corridoio delle correnti umide occidentali, spesso accompagnate da incursioni di aria più fredda proveniente dal Nord Atlantico. L'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci descrive un fine settimana movimentato: sabato una perturbazione ben organizzata è destinata a portare piogge diffuse su tutto il territorio, con fenomeni più intensi nelle zone interne.