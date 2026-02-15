Quando Flora Tabanelli in finale di Big Air alle Olimpiadi? Programma orario tv e avversarie
Flora Tabanelli ha conquistato il passaggio alla finale di Big Air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualificazioni con una performance convincente. La snowboarder, 22 anni, ha dimostrato grande determinazione sulla neve, mettendo a segno salti spericolati sotto gli occhi di migliaia di spettatori in tutto il mondo. La gara decisiva si terrà lunedì 16 febbraio alle 19, trasmessa in diretta su diverse emittenti televisive. Tabanelli affronterà avversarie di alto livello, tra cui le favorite del circuito mondiale, in un appuntamento che promette emozioni forti.
Flora Tabanelli si è qualificata alla finale del Bir Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento con l’atto conclusivo di questa disciplina dello sci freestyle è per lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 19.30 sulla neve di Livigno. La Campionessa del Mondo di specialità si è qualificata con il sesto punteggio, al rientro in attività a tre mesi di distanza dall’infortunio accusato a novembre durante un allenamento a Stubai. La 18enne emiliana, che detiene la Coppa del Mondo di park&pipe, è sembrata in buone condizioni fisiche e andrà a caccia di una medaglia di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it
