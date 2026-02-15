Quando Bannon corteggiò Epstein | Abbatteremo Papa Francesco
Nel 2019, Steve Bannon scambiò messaggi con Jeffrey Epstein, cercando di allearsi contro Papa Francesco, secondo i documenti del dipartimento di Giustizia. Bannon voleva indebolire il papa e usò Epstein come strumento per questo scopo. I messaggi rivelano un tentativo di influenza politica che coinvolgeva anche il finanziere pedofilo. Epstein, ormai morto, era al centro di questa strategia per mettere in difficoltà la Chiesa.
«Faremo cadere papa Francesco». Nell’ultima tranche dei documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia sul caso di Jeffrey Epstein non ci sono solo ulteriori dettagli sulle relazioni del finanziere pedofilo, ma da alcuni messaggi scambiati con Steve Bannon nel 2019 emerge che l’ex stratega della Casa Bianca corteggiava il defunto miliardario nel tentativo di indebolire l’ex pontefice. «Abbatteremo Francesco. I Clinton, Xi, Francesco, l’Ue: dài fratello», afferma l’ex consigliere di Donald Trump nel giugno di quell’anno. Bergoglio, ricorda la Cnn, ha rappresentato un ostacolo significativo al populismo nazionalista di Bannon, il quale nel 2018 lo ha descritto a The Spectator come «spregevole», accusandolo di schierarsi con le «élite globaliste». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Abbatteremo Francesco”, la rivelazione della Cnn: “Steve Bannon e Jeffrey Epstein discussero di strategie contro il Papa”
La CNN ha rivelato che Steve Bannon e Jeffrey Epstein pianificarono di contrastare il Papa, una notizia che scuote il mondo politico e religioso.
Bannon ed Epstein: il patto segreto per far cadere Papa Francesco
Il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato documenti che collegano Steve Bannon ed Epstein in un accordo segreto volto a indebolire Papa Francesco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bannon corteggiò Epstein per indebolire papa Francesco; Faremo cadere Papa Francesco, il piano di Bannon nelle mail a Epstein; Quando Bannon corteggiò Epstein: Abbatteremo Papa Francesco; Cnn: Bannon corteggiava Epstein per abbattere Papa Francesco.
Bannon corteggiò Epstein per indebolire papa FrancescoSteve Bannon, ex consigliere della Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, discusse di strategie per opporsi a papa Francesco con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, e ... ansa.it
Nel 2019 Bannon tramava con Epstein : Papa Francesco è pro migranti, abbattiamolodi Lorenzo Mantiglioni Abbattere il pontefice, colpire papa Francesco. È questa una delle ultime verità emersa dal Moloch degli Epstein ... quotidiano.net
La libertà di non dover piacere per forza a tutti, la libertà di non conformarsi all'opinione della massa, la vera libertà che solo la Verità può donare. Le parole di Papa Benedetto XVI ancora oggi possono e devono essere un faro per ognuno di noi. In un facebook