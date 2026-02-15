Quando Bannon corteggiò Epstein | Abbatteremo Papa Francesco

Nel 2019, Steve Bannon scambiò messaggi con Jeffrey Epstein, cercando di allearsi contro Papa Francesco, secondo i documenti del dipartimento di Giustizia. Bannon voleva indebolire il papa e usò Epstein come strumento per questo scopo. I messaggi rivelano un tentativo di influenza politica che coinvolgeva anche il finanziere pedofilo. Epstein, ormai morto, era al centro di questa strategia per mettere in difficoltà la Chiesa.

«Faremo cadere papa Francesco». Nell’ultima tranche dei documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia sul caso di Jeffrey Epstein non ci sono solo ulteriori dettagli sulle relazioni del finanziere pedofilo, ma da alcuni messaggi scambiati con Steve Bannon nel 2019 emerge che l’ex stratega della Casa Bianca corteggiava il defunto miliardario nel tentativo di indebolire l’ex pontefice. «Abbatteremo Francesco. I Clinton, Xi, Francesco, l’Ue: dài fratello», afferma l’ex consigliere di Donald Trump nel giugno di quell’anno. Bergoglio, ricorda la Cnn, ha rappresentato un ostacolo significativo al populismo nazionalista di Bannon, il quale nel 2018 lo ha descritto a The Spectator come «spregevole», accusandolo di schierarsi con le «élite globaliste». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

