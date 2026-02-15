Putin nell’inchiesta sull’avvelenamento di Navalny | neurotossina rara e origine remota prove dirette da Londra
L'inchiesta sull’avvelenamento di Navalny accusa direttamente Putin, rivelando che l’oppositore russo è stato esposto a una neurotossina molto rara, probabilmente da anni. Londra ha presentato prove concrete, tra cui analisi di laboratorio, che collegano il caso a una sostanza di origine remota. La scoperta suggerisce che Navalny potrebbe aver subito l’attacco molto prima della sua condanna, in un momento in cui si trovava ancora sotto la sorveglianza delle autorità russe.
L’ombra del Cremlino sull’avvelenamento di Navalny: Londra accusa Putin. La morte del principale oppositore russo Alexei Navalny, avvenuta in circostanze controverse nel febbraio 2024 in una colonia penale siberiana, si tinge di contorni sempre più inquietanti. Un’indagine congiunta di Regno Unito, Germania, Svezia, Paesi Bassi e Francia ha portato alla luce prove concrete che suggeriscono un coinvolgimento diretto del Presidente russo Vladimir Putin nell’avvelenamento del dissidente con epibatidina, una neurotossina estremamente potente. Un veleno estratto dalla foresta pluviale: la natura dell’arma.🔗 Leggi su Ameve.eu
