Pubblicato il quarto volume ’Correva l’anno’ di Franco Frediani
Nel dicembre del 2017, Nino Mignani ha chiesto a Franco Frediani di aprire una pagina Facebook dedicata a Massa e alle sue storie. Frediani ha raccolto foto, ricordi e notizie su personaggi e eventi locali, creando un archivio digitale di memorie cittadine. Ora, il suo quarto volume, ‘Correva l’anno’, raccoglie proprio quei contenuti condivisi nel tempo.
Era il dicembre del 2017 quando Nino Mignani propose a Franco Frediani di creare e gestire su Facebook una pagina dedicata ad avvenimenti storici, di cronaca, aneddoti, fotografie, profili di personaggi o semplici curiosità, con oggetto Massa, il suo territorio e i suoi cittadini. “ Correva l’anno ”, questo il titolo dato alla pagina, debuttò il 7 gennaio 2018 con la narrazione delle presunte tresche amorose tra Niccolò Paganini e la sorella di Napoleone Elisa Bonaparte. Da allora sono trascorsi nove anni e quanto postato sulla pagina Facebook, è stato riproposto in forma cartacea, in una serie di pubblicazioni: la prima edita nel 2020 a raccogliere i primi tre anni, la seconda nel 2022 con i post del 2021, la terza con i post del 2022 e l’attuale, la quarta, che contiene i post pubblicati dal 2023 al 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia 1900, un intero rione piange il medico dei poveri
Marco Saioni torna in libreria con il nuovo Correva l'anno: passioni e personaggi di una Perugia antica
Marco Saioni ritorna in libreria con
